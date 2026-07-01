Эксперт рассказал о неочевидной причине порчи бытовой техники

«Наиболее часто можно заметить белый, голубоватый или зеленоватый налет возле контактов батарейного отсека. Некоторые воспринимают его как обычную грязь, однако на самом деле это продукты химических реакций и коррозии. Такие вещества способны разрушать металлические контакты, ухудшать проводимость и постепенно повреждать токоведущие элементы устройства», — сказал Юрасов «Ленте.ру».