Исчезли перед вердиктом. Обвиняемые в жестоком убийстве сбежали от суда

Новый виток криминальной драмы семьи экс-депутата Минкаила Саидова, убитого в собственном доме в Нижегородской области. За полтора года до смерти отца погиб его сын Али Саидов. Теперь два обвиняемых в убийстве 30-летнего мужчины, скрылись накануне приговора суда. Почему-то фигурантов уголовного дела по тяжёлой статье даже не взяли под стражу, теперь оба в розыске. Ситуацию взял на личный контроль глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. С подробностями — nn.aif.ru.
Отец добивался справедливости после гибели сына.
Убийство, в котором обвиняют двух жителей Нижегородской области, произошло в декабре 2024 года в Шахунье. В одном из местных кафе молодые люди с ножами напали на двух братьев Саидовых. Старший Али погиб, получив множественные ножевые ранения. Его семья утверждает: момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения в кафе, но следствию почему-то не хватило аргументов для задержания подозреваемых. Более того, родным Али, как они утверждают, пришлось самим искать в кафе орудия преступления и передавать полиции.
Отец Али Саидова, бизнесмен и бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов, тяжело переживал гибель старшего сына. Полтора года он добивался справедливости.
В марте 2026 года, когда судебный процесс в отношении предполагаемых убийц уже был в разгаре, Саидова-старшего застрелили в собственном доме. Предположительно, убийцы стреляли из охотничьего ружья. От головы убитого практические ничего не осталось. Убийц отца задержали по горячим следам. Их трое, все ранее судимы. Очередной приговор может стать для них пожизненным.
Связано ли убийство Саидова-старшего со смертью его старшего сына, следствие не сообщает. А вот суд по делу о гибели Али Саидова столкнулся с неожиданным препятствием. «Не пришедший на вынесение приговора обвиняемый по статье 105 Уголовного кодекса РФ “Убийство” житель Шаранги сейчас находится в федеральном розыске. Второй обвиняемый по уголовному делу — в международном розыске», — пояснили nn.aif.ru ситуацию в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Глава Следкома РФ потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве Али Саидова. Александра Бастрыкина интересует в том числе, почему обвиняемыми в тяжёлом преступлении не были арестованы, а находились под подпиской о невыезде.
Рассмотрение уголовного дела об убийстве жителя Шахуньи Али Саидова сейчас приостановлено, сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.
«Кто-то должен ответить».
И правда, как обвиняемые в убийстве могли скрыться от правосудия?
Когда уголовное дело было передано в суд, один из предполагаемых убийц исправно посещал судебные заседания. В день вынесения приговора он якобы тоже собирался в суд, но почему-то не доехал. Об этом телепрограмме «Кстати» рассказали родственники потерпевшей стороны.
По их словам, поначалу адвокаты обвиняемого по телефону сообщили, что у молодого человека по пути в суд сломалась машина. Далее и сам крепкий парень неожиданно занемог. И больше он на связь уже не выходил.
Заседания суда отложили сначала на несколько часов, а потом распустили коллегию присяжных в связи с неявкой обвиняемого по уголовному делу. Его не нашли ни дома, ни в медучреждениях.
А вот второй обвиняемый по уголовному делу скрылся ещё раньше — не дождался даже первого заседания суда по делу об убийстве Али Саидова. По данным правоохранительных органов, молодой человек мог скрыться на территории иностранного государства.
Как только обоих обвиняемых задержат, их незамедлительно поместят в СИЗО. Розыск на контроле у прокуратуры Нижегородской области.
В Сети зигзаги судебного процесса по тяжкой статье УК бурно обсуждают. «Да, много вопросов… Почему суд не избрал новую меру пресечения предполагаемым убийцам Али?» — недоумевает пользователь под ником Александр С.
«Кто-то всё же должен ответить за то, что преступники скрылись!» — негодует пользователь под ником Павел Г.
Напомним, убийцу маленькой дочери и жены суд отправил на принудительное лечение.