В Черняховске мужчина душил бывшую возлюбленную и угрожал убийством

В полицию Черняховска обратилась 57-летняя местная жительница. Она заявила, что бывший сожитель её дочери угрожал ей убийством и применил физическую силу.
По предварительным данным, 35-летний мужчина пришёл в квартиру, где проживает его бывшая возлюбленная. Между ними вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемый схватил женщину за шею, начал душить и высказывать угрозы убийством. Свидетелем инцидента стала мать потерпевшей, которая сразу вызвала полицию.
Мужчину задержали и доставили в отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Калининградской области.