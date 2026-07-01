В Черняховске мужчина душил бывшую возлюбленную и угрожал убийством

В полицию Черняховска обратилась 57-летняя местная жительница. Она заявила, что бывший сожитель её дочери угрожал ей убийством и применил физическую силу. По предварительным данным, 35-летний мужчина пришёл в квартиру, где проживает его бывшая возлюбленная. Между ними вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемый схватил…