Открыт прием заявок на фестиваль «Музыка балконов. Великие реки»

Открыт прием заявок на участие в фестивале «Музыка балконов. Великие реки» (6+), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. По итогам отбора будут выбраны пять исполнителей, которые выступят в Нижнем Новгороде и других городах в этом сезоне фестиваля.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает министерство культуры Нижегородской области. Подать заявки могут академические и эстрадные соло-вокалисты, коллективы численностью до пяти человек, а также исполнители в жанрах академической и народной музыки, джаза, этно, кроссовера и инди. Возраст участников не ограничен — фестиваль открыт для артистов разных поколений.
В этом году в рамках фестиваля «Музыка балконов. Великие реки» в Нижнем Новгороде запланировано 11 концертов. Отобранные исполнители смогут выступить на атмосферных площадках — балконах исторических зданий в Нижнем Новгороде, Нижегородской области и других регионах. Участникам предусмотрен гонорар.
Чтобы подать заявку, нужно до 15 июля заполнить анкету и прикрепить ссылки на видеозаписи выступлений. Подойдут как концертные записи, так и качественные домашние видео, главное — хорошая слышимость голоса и инструмента. Видео должно отражать исполнительский стиль.
Следить за программой фестиваля можно на сайте музыкабалконов. рф и в официальной группе проекта во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что фестиваль «Музыка балконов. Великие реки» стартовал в Нижнем Новгороде.