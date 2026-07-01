Открыт прием заявок на фестиваль «Музыка балконов. Великие реки»

Открыт прием заявок на участие в фестивале «Музыка балконов. Великие реки» (6+), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. По итогам отбора будут выбраны пять исполнителей, которые выступят в Нижнем Новгороде и других городах в этом сезоне фестиваля.