Охотинспектор встретил барсука во время патрулирования в Воротынском округе

Напомним, что барсуки являются оседлым видом, ведущими преимущественно ночной образ жизни. Большую часть жизни живут в норах, которые могут включать несколько входов, разветвлённые сети туннелей и отдельные гнездовые камеры. В настоящее время на территории Нижегородской области, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, насчитывается 2062 особи.