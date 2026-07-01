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Охотинспектор встретил барсука во время патрулирования в Воротынском округе

Сейчас в Нижегородской области насчитывается 2062 особи.

Охотинспектор встретил барсука во время патрулирования угодий в Воротынском округе. Видео встречи опубликовано в канале министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области в мессенджере МАХ.

«Зверь, проявив естественную осторожность, от “рукопожатия” отказался», — рассказали в министерстве.

Напомним, что барсуки являются оседлым видом, ведущими преимущественно ночной образ жизни. Большую часть жизни живут в норах, которые могут включать несколько входов, разветвлённые сети туннелей и отдельные гнездовые камеры. В настоящее время на территории Нижегородской области, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, насчитывается 2062 особи.

Ранее сообщалось, что в Воротынском округе встретили сибирских косуль. Животные находились на открытой местности и вели себя спокойно.