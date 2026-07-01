Гром и молнии: синоптики обещают грозы в четверг

По данным синоптиков, 2 июля на большей части территории страны ожидаются грозы. В Белгидромете предупредили, что местами при грозах возможны мощные ливни и усиление ветра до шквалистых значений — порывы могут достигать 15−20 м/с.
Температура воздуха днем немного упадет, но по юго-востоку республики столбик термометра все равно поднимется выше +30°С.
Так, в Могилевской и Гомельской областях воздух днем прогреется до +30…+33°С.
А вот в Брестском и Гродненском регионах станет прохладнее — здесь ожидаются комфортные +22…+25°С. В Витебской области синоптики обещают от +27°С до +29°С.
В столице Беларуси в четверг днем температура воздуха может достигать +27°С. Ожидается гроза со шквалистым усилением ветра порывами 15−20 м/с.
Погоду без осадков на четверг в Белгидромете прогнозируют только в Гродненской и Гомельской областях — там вероятность осадков не превышает 5−10%.