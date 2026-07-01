Обвиняемые в жестоком убийстве сбежали от суда

Убийство, в котором обвиняют двух жителей Нижегородской области, произошло в декабре 2024 года в Шахунье. В одном из местных кафе молодые люди с ножами напали на двух братьев Саидовых. Старший Али погиб, получив множественные ножевые ранения. Его семья утверждает: момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения в кафе, но следствию почему-то не хватило аргументов для задержания подозреваемых. Более того, родным Али, как они утверждают, пришлось самим искать в кафе орудия преступления и передавать полиции.