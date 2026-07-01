В Костромской области обновят поликлинику Островской районной больницы

Поликлинику Островской районной больницы капитально отремонтируют в Костромской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Специалисты уже выполнили демонтаж старого покрытия и заменили большую часть кровли и стропильную систему, установили водосточную систему. На первом этаже поликлиники обновили кабинеты, краску стен, линолеум и лестницы, работы ведутся на втором этаже.
Отметим, для обновления медучреждения было привлечено более 34 миллионов рублей. Помимо проведения капитального ремонта, в 2028 году планируется закупить в поликлинику современный маммограф.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.