Почти половина россиян снимают стресс путешествиями

Больше половины участников исследования рассказали, что после путешествий у них улучшается настроение, появляется энергия и снижается стресс. При этом 38% россиян назвали усталость главным состоянием в повседневной жизни. Стресс испытывает каждый четвертый, почти каждый пятый говорит о рутине и выгорании. О перегрузке делами несколько раз в месяц или чаще сообщили 83% респондентов. Эмоциональное выгорание с такой же регулярностью испытывают 65%.