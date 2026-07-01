Почти половина россиян снимают стресс путешествиями

Почти половина россиян справляются со стрессом с помощью путешествий. Такой вариант выбрали 46% участников исследования, сообщает ТАСС.
Чаще всего россияне называют способами борьбы со стрессом сон и отдых дома, а также просмотр фильмов и сериалов. Эти варианты набрали по 49%. Путешествия предпочитают 46% россиян. Они оказались на третьем месте и обогнали прогулки на природе, музыку, чтение и общение с близкими. Женщины выбирают поездки как способ снять стресс чаще мужчин, 52% против 40%.
Главное, что люди получают от путешествий, это смена обстановки и новые впечатления. Эти варианты выбрали по 46% опрошенных. Еще 38% отмечают улучшение эмоционального состояния после поездок, 35% говорят о возможности выйти из рутины, 33% о восстановлении сил.
Больше половины участников исследования рассказали, что после путешествий у них улучшается настроение, появляется энергия и снижается стресс. При этом 38% россиян назвали усталость главным состоянием в повседневной жизни. Стресс испытывает каждый четвертый, почти каждый пятый говорит о рутине и выгорании. О перегрузке делами несколько раз в месяц или чаще сообщили 83% респондентов. Эмоциональное выгорание с такой же регулярностью испытывают 65%.
В опросе приняли участие 1003 совершеннолетних россиянина из крупных городов.