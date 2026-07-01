В Красноярске открылась уличная фотовыставка «Надежные люди» о работниках сферы энергетики

На Аллее энергетиков в Октябрьском районе Красноярска открылась выставка «Надежные люди», посвященная сотрудникам Группы «Россети».
В объективе — электромонтеры, диспетчеры, водители, инженеры и представители других профессий, от которых зависит электроснабжение миллионов потребителей по всей стране.
На фотографиях запечатлены сложные виды работ энергетиков: восстановление сетей после погодной стихии, строительство инфраструктуры в высокогорных районах, ремонт объектов без снятия напряжения, диагностика оборудования на 100-метровых опорах линий электропередачи или в 50-градусные морозы.
Ко Дню компании «Россети» подобные выставки открылись более чем в 20 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Сургуте, Барнауле и других. В Красноярске выставку приурочили ко Дню компании «Россети Сибирь», который отмечается 4 июля.
На открытии экспозиции первым посетителям провели ознакомительную экскурсию. Отдельный стенд посвящен герою из Красноярска. Заслуженный энергетик Российской Федерации Виктор Козлов работает в энергосистеме Красноярского края почти полвека. В Свердловском районе электрических сетей филиала «Красноярскэнерго» он трудится с 1977 года.
Главные принципы опытного мастера по ремонту кабельных и распределительных сетей остаются неизменны: «Это порядок и ответственность, чтобы в домах людей всегда был свет», — подчеркивает Виктор Андреевич.
На выставке представлены герои из разных регионов. Например, можно увидеть, как энергетик Кузбасса устанавливает птицезащитные устройства на анкерной опоре высотой с 9-этажный дом. Такие работы обычно проводят далеко за городом, поэтому их мало кто замечает. Птицезащитные устройства не только защищают сети от технологических нарушений, но и несут важную экологическую функцию — спасают пернатых, в том числе редких, краснокнижных, от поражения электрическим током.
Также на стендах показана реальная работа энергетиков в опасных условиях. Например, в Белгородской области энергетики героически восстанавливают сети после повреждений в результате атак беспилотников в приграничных районах, рискуя при этом жизнью.
Кроме сотрудников региональных распределительных сетей, на стендах представлены энергетики магистральных электрических сетей. Можно увидеть, как в северных территориях энергетики МЭС Сибири и МЭС Востока работают при экстремально низких температурах.
Каждый кадр фотовыставки — это отдельная история о людях, которые ежедневно, в любую погоду и в любое время суток отважно обеспечивают надежное электроснабжение.
«Важность работы энергетиков и их преданность делу сложно оценить человеку, который далёк от этой сферы. Выставка “Надёжные люди” дает возможность жителям и гостям города увидеть, в каких сложных, а порой опасных условиях работают электромонтеры. Как сражаются со стихией и восстанавливают сети. Это вызывает огромное уважение и благодарность к труду настоящих профессионалов, — поделилась впечатлением ведущий специалист управления персоналом филиала “Россети Сибирь” — “Красноярскэнерго” Татьяна Бирюля.
Посетить новую фотовыставку под открытым небом в Красноярске могут все желающие. Экспозиция открыта до конца лета на проспекте Свободный, 66А.