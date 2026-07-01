Ливни накроют Нижегородскую область 1 июля

В Нижегородской области и в Нижнем Новгороде в ближайшие 1−3 часа (с 1 июля 2026 года) прогнозируются интенсивные осадки — местами ожидаются сильные дожди и ливни. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня и в вечернее время. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность: из‑за осадков снижается видимость, возрастает риск скольжения и заносов, а грунтовые дороги и обочины становятся менее устойчивыми и могут размываться. Следует воздержаться от поездок по низменным участкам местности — там повышается вероятность подтоплений.
При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.
Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря снова накроет Нижний Новгород 8 июля.