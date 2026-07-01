Ливни накроют Нижегородскую область 1 июля

В Нижегородской области и в Нижнем Новгороде в ближайшие 1−3 часа (с 1 июля 2026 года) прогнозируются интенсивные осадки — местами ожидаются сильные дожди и ливни. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня и в вечернее время. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.