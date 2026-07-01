Театр-Театр представляет спектакль по пьесе, поначалу запрещённой цензурой

«Последние» — это история распада семьи, где самые близкие люди оказываются чужими друг другу. Любопытным режиссёрским решением Ильи Лямина стало вычёркивание из пьесы роли отца семейства — притом что первая редакция этой пьесы называлась «Отец». У Лямина в центре сюжета — мать, на плечах которой весь груз ответственности за то, какими вырастают пятеро её детей.