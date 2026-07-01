Театр-Театр представляет спектакль по пьесе, поначалу запрещённой цензурой

Пермский Театр-Театр представляет премьеру спектакля «Последние» (16+) по мотивам пьесы Максима Горького, изначально запрещённой цензурой, сообщается в соцсетях театра.
Премьерные показы пройдут с 1 по 3 июля на молодёжной сцене Т-Т. Режиссёр — Илья Лямин, магистрант совместного курса Театра-Театра и московского Института современного искусства. Занятые в спектакле артисты — тоже студенты. Но зрителям Т-Т они уже знакомы по концерту «Тополя», спектаклям «Портрет» и «Тёркин. Живой».
«Последние» — это история распада семьи, где самые близкие люди оказываются чужими друг другу. Любопытным режиссёрским решением Ильи Лямина стало вычёркивание из пьесы роли отца семейства — притом что первая редакция этой пьесы называлась «Отец». У Лямина в центре сюжета — мать, на плечах которой весь груз ответственности за то, какими вырастают пятеро её детей.
Этот спектакль уже впечатлил жюри прошедшего в Перми фестиваля студенческих спектаклей «Курс на сцену». Илья Лямин удостоился на нём приза «За смелый авторский взгляд на классическую пьесу», а Полину Варову, исполняющую роль Софьи, отметили в номинации «Лучшая женская роль».