Барсука засняли в Воротынском округе

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, в Нижегородской области обитают 2062 барсука. Этот зверь относится к оседлым животным и ведет преимущественно ночной образ жизни. Большую часть времени он проводят в норах, которые представляют собой сложную систему с несколькими входами, разветвленными тоннелями и отдельными гнездовыми камерами.