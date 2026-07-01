Барсука засняли в Воротынском округе

В Воротынском округе охотинспектор снял на камеру встречу с барсуком. Кадрами поделились в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Зверька обнаружили во время патрулирования охотугодий. В момент встречи он вылезал из норы и, завидев человека, поспешил спрятаться в своем укрытии.
По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, в Нижегородской области обитают 2062 барсука. Этот зверь относится к оседлым животным и ведет преимущественно ночной образ жизни. Большую часть времени он проводят в норах, которые представляют собой сложную систему с несколькими входами, разветвленными тоннелями и отдельными гнездовыми камерами.
Такие поселения, которые нередко называют «барсучьими городками», могут существовать десятилетиями. В них часто живет не одна семья, а сразу несколько поколений животных.
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