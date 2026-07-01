Ярмарка трудоустройства собрала более 80 компаний Калининградской области

Участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» приняли свыше 80 организаций Калининградской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ярмарка, которая проводится по нацпроекту «Кадры», объединила 2 тыс. площадок в различных регионах страны 26 июня.
Основной площадкой ярмарки стал Дворец спорта «Янтарный» в Калининграде. Кроме того, жителей региона встречали в модернизированных офисах Центра занятости населения в Черняховске, Советске и Светлом. На четырех площадках крупные корпорации, субъекты малого и среднего предпринимательства представили свыше 800 вакансий в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и других отраслях экономики.
«Ярмарка проходит четвертый год подряд. Мы наблюдаем повышенный интерес к мероприятию как со стороны работодателей, так и соискателей. Растет число предложений для граждан с инвалидностью, участников специальной военной операции. Работодатели предлагают широкий социальный пакет, меры поддержки для сотрудников с семейными обязанностями», — отметила заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики Анжелика Майстер.
В число работодателей, участвующих в мероприятии, вошли «Завод ЖБИ-2», Калининградский янтарный комбинат, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», «Автотор», «Водоканал», филиал ОАО «РЖД» — Калининградская железная дорога и другие. Карьерные консультанты Центра занятости населения рассказали о программах профессионального обучения по нацпроекту «Кадры», социальном контракте по направлению поиска работы, участии во временных и общественных работах, способах построения карьеры.
В рамках ярмарки соискателям помогли грамотно составить резюме, а образовательные организации региона рассказали об актуальных программах обучения, процессе поступления, внеучебной деятельности, провели интерактивные мастер-классы с погружением в профессию.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.