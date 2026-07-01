Эксперт Никитин: в РФ используют базы геномных данных, подобные представленной США

В среду Национальные институты здравоохранения (NIH) США заявили о том, что открыли для ученых крупнейшую в мире базу геномных данных, насчитывающую образцы ДНК более чем 747 тыс. человек, а также данные опросников. По информации этого агентства, подведомственного Минздраву США, речь идет о данных жителей страны из всех 50 штатов. Значительная часть базы данных — сведения о геноме пожилых американцев, граждан с инвалидностью, представителей этнических и расовых меньшинств, а также жителей сельских районов США.