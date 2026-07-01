Guardian: США потратят более 4 млрд долларов на модернизацию своих военных баз в Британии

Планы модернизации были изложены в докладах, представленных на военно-инженерной конференции в начале этого года, а также в документах, представленных конгрессу США с подробным описанием расходов Пентагона, сообщает издание.
Большая часть финансирования — более 1,6 млрд долларов — будет направлена на обновление крупнейшей американской базы в Британии Лейкенхит в Саффолке, на которой служат 6000 военнослужащих.
Guardian подчеркивает, что американские ядерные бомбы вернутся на базу спустя почти 20 лет. Во времена холодной войны США хранили в Саффолке ядерное оружие, которое могли применить против Советского Союза. В 2008 году оно, предположительно, было вывезено.
По мнению Пентагона, это позволит быстрее реагировать на кризисные ситуации.
Около 500 млн долларов будет потрачено на авиабазу Фэрфорд в Глостершире, которая сыграла важную роль в бомбардировках Ирана американскими войсками в этом году. Пентагон также профинансирует завершение строительства нового большого ангара на базе в Котсуолдсе и ремонт жилых домов для размещения значительного числа летного состава.
Самым секретным объектом США в Британии, согласно Guardian, является база Менвит-Хилл в Йоркшир-Дейлс. Это часть сети станций электронного шпионажа, находящихся в ведении правительства США, которая позволяет ему прослушивать «большую часть земного шара», утверждает издание. Судя по документам, США потратят на этот объект 163 млн долларов. На что пойдут средства — неизвестно.