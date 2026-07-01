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Guardian: США потратят более 4 млрд долларов на модернизацию своих военных баз в Британии

На модернизацию военных и разведывательных объектов правительства США в Великобритании будет потрачено более 4 млрд долларов, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на официальные документы.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Планы модернизации были изложены в докладах, представленных на военно-инженерной конференции в начале этого года, а также в документах, представленных конгрессу США с подробным описанием расходов Пентагона, сообщает издание.

Судя по документам, стоимость текущих проектов по «планированию, проектированию и строительству» на американских базах в Британии составляет 4,2 млрд долларов. Еще 1,3 млрд долларов находятся в «стадии обсуждения».

Представитель Центра материально-технического обеспечения ВВС США сообщил, что часть этой суммы — деньги из фонда НАТО, который финансирует военные строительные проекты. Он добавил, что точная сумма пока не определена.

Большая часть финансирования — более 1,6 млрд долларов — будет направлена на обновление крупнейшей американской базы в Британии Лейкенхит в Саффолке, на которой служат 6000 военнослужащих.

Согласно статье, на этой базе будут модернизированы объекты для проведения секретных операций и возведены новые бункеры, которые, вероятно, будут использоваться для хранения новейшего ядерного оружия.

Guardian подчеркивает, что американские ядерные бомбы вернутся на базу спустя почти 20 лет. Во времена холодной войны США хранили в Саффолке ядерное оружие, которое могли применить против Советского Союза. В 2008 году оно, предположительно, было вывезено.

В другую базу в Саффолке — Милденхолл, — где дислоцировано 4400 американских военнослужащих, США намерены вложить 1,1 млрд долларов. Средства пойдут на строительство специализированных объектов, благодаря чему спецназ сможет размещать свои самолеты в одном месте.

По мнению Пентагона, это позволит быстрее реагировать на кризисные ситуации.

Около 500 млн долларов будет потрачено на авиабазу Фэрфорд в Глостершире, которая сыграла важную роль в бомбардировках Ирана американскими войсками в этом году. Пентагон также профинансирует завершение строительства нового большого ангара на базе в Котсуолдсе и ремонт жилых домов для размещения значительного числа летного состава.

Самым секретным объектом США в Британии, согласно Guardian, является база Менвит-Хилл в Йоркшир-Дейлс. Это часть сети станций электронного шпионажа, находящихся в ведении правительства США, которая позволяет ему прослушивать «большую часть земного шара», утверждает издание. Судя по документам, США потратят на этот объект 163 млн долларов. На что пойдут средства — неизвестно.

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