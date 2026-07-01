Guardian: США потратят более 4 млрд долларов на модернизацию своих военных баз в Британии

Около 500 млн долларов будет потрачено на авиабазу Фэрфорд в Глостершире, которая сыграла важную роль в бомбардировках Ирана американскими войсками в этом году. Пентагон также профинансирует завершение строительства нового большого ангара на базе в Котсуолдсе и ремонт жилых домов для размещения значительного числа летного состава.