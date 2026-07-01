В Белгородской области «Шебекинский меловой завод» решил стать непубличным

По данным картотеки арбитражных дел, с начала 2026 года Арбитражный суд Белгородской области рассматривает иск местного ООО «Белпромресурс» Ивана Воловичева (управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе) о банкротстве «Шебекинского мелового завода». В конце февраля ответчик попал под наблюдение, которое должно было продлиться до 29 июня. Временным управляющим был утвержден Владимир Шафорост из ассоциации арбитражных управляющих «Синергия». Тем же решением в третью очередь реестра кредиторов были включены требования истца на 2,4 млн руб. Уточнялось, что задолженность образовалась по договору аренды от 2024 года. В начале этой недели рассмотрение отчета временного управляющего отложили на 17 августа. После этого белгородский арбитраж рассмотрит требования межрайонной ИФНС № 20 Саратовской области о включении в реестр требований 8,3 млн руб.