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В Брянске капитально отремонтируют участок улицы Чернышевского

Работы запланированы на отрезке протяженностью 771 м.

Поэтапный капитальный ремонт автодороги по улице Чернышевского начнется в этом году в Брянске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы запланированы на участке от улицы Тельмана до улицы Рылеева протяженностью 771 м, сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Объект расположен в Володарском районе города и проходит вдоль Брянской городской больницы № 2. В рамках работ специалисты приведут в порядок наружные инженерные сети, демонтируют старое и уложат новое покрытие, обустроят тротуары и пешеходные ограждения. Кроме того, там установят новые современные автопавильоны, наружное освещение, светофорные объекты.

На завершающем этапе поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами и краской. Полностью завершить работы должны в 2027 году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.