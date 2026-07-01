В Брянске капитально отремонтируют участок улицы Чернышевского

Поэтапный капитальный ремонт автодороги по улице Чернышевского начнется в этом году в Брянске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы запланированы на участке от улицы Тельмана до улицы Рылеева протяженностью 771 м, сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.