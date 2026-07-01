В Брянске капитально отремонтируют участок улицы Чернышевского

Поэтапный капитальный ремонт автодороги по улице Чернышевского начнется в этом году в Брянске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы запланированы на участке от улицы Тельмана до улицы Рылеева протяженностью 771 м, сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.
Объект расположен в Володарском районе города и проходит вдоль Брянской городской больницы № 2. В рамках работ специалисты приведут в порядок наружные инженерные сети, демонтируют старое и уложат новое покрытие, обустроят тротуары и пешеходные ограждения. Кроме того, там установят новые современные автопавильоны, наружное освещение, светофорные объекты.
На завершающем этапе поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами и краской. Полностью завершить работы должны в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.