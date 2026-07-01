Врач рассказала, как часто нужно менять подушку

«Во время сна человек выделяет влагу через кожу и дыхательные пути, а также постоянно теряет микроскопические частицы эпидермиса. Постепенно внутри подушки создается теплая и влажная среда, богатая органическими веществами… Это может способствовать появлению или усилению симптомов аллергического ринита и бронхиальной астмы», — сказала Березкина «Газете.Ru».