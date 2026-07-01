Масштабный ремонт дороги и сетей начался на улице Маслякова в Нижнем

В центре Нижнего Новгорода стартовал комплексный ремонт улицы Маслякова. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своём MAX-канале. На данном этапе специалисты коммунального оператора меняют подземные коммуникации, после чего начнётся капитальное обновление дорожного полотна. Дорогу расширят до 3−4 полос в зависимости от участка, а также заменят тротуары и освещение.
На отрезке от улицы Ильинской до площади Горького подрядчик переложит полкилометра труб теплоснабжения и водоснабжения. По словам мэра, работы идут без отставаний от графика, и коммунальщики планируют завершить свой этап к осени. Всего в текущем году организация определила под замену около 100 км городских сетей, из которых уже отремонтирован 21 км теплосетей и почти 7 км водоводов. В частности, завершены сложные ремонты под улицей Ванеева и на Звездинке, 24.
Юрий Шалабаев добавил, что в ближайшее время в Нижнем Новгороде начнётся сдача первых готовых дорожных объектов. Кроме того, в планах на краткосрочную перспективу значится замена деформационных швов на метромосту.
Ранее сообщалось, что ремонт Борского моста в Нижнем Новгороде завершили в сжатые сроки.