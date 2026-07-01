В Калининграде в Балтрайоне у АЗС такая пробка, что не могут проехать троллейбусы

В Калининграде на ул. У. Громовой, в района АЗС, образовался такой затор из автомобилей, что движение троллейбусов маршрута № 1 оказалось затруднено. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.
Троллейбусы во время сильных заторов будут следовать в объезд по ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Автомобильной и далее в направлении центра города по ул. Батальной и ул. Инженерной.
А вот движение по улице Ульяны Громовой исключено. Горожан просят учитывать эту информацию.
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