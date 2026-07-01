Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде в Балтрайоне у АЗС такая пробка, что не могут проехать троллейбусы

Общественный транспорт вынужденно пустили в объезд.

В Калининграде на ул. У. Громовой, в района АЗС, образовался такой затор из автомобилей, что движение троллейбусов маршрута № 1 оказалось затруднено. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.

Троллейбусы во время сильных заторов будут следовать в объезд по ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Автомобильной и далее в направлении центра города по ул. Батальной и ул. Инженерной.

А вот движение по улице Ульяны Громовой исключено. Горожан просят учитывать эту информацию.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше