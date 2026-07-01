В Прикамье на горе Крестовой прошел театральный ландшафтный фестиваль

Разгадывать «Тайны горы Крестовой» гости начали вместе с Пермским академическим Театром-Театром, который представил мюзикл «Винил». Актеры отправились в рок-н-ролльное путешествие по выдуманной стране, местами забавной, а в чем-то нелепой. Действие происходит в городе, где все живут музыкой и поют, но поют то, что принято. И вдруг среди звуков парадных маршей рождаются другие мелодии — яркие, притягательные… Герои спектакля — стиляги, похожие на персонажей известного отечественного фильма. Ребята любят джаз и хотят сыграть на международном фестивале, однако сталкиваются со стереотипами общества и даже попадают в тюрьму. Конец у «Винила» счастливый — финальная композиция посвящена триумфальному выступлению перед многотысячной аудиторией. Кстати, в 2020 году постановка завоевала пять премий «Золотая маска», в том числе за «Лучший музыкальный спектакль».