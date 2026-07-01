В Прикамье на горе Крестовой прошел театральный ландшафтный фестиваль

Театральные коллективы из Перми, Губахи, Санкт-Петербурга, Челябинска и Москвы привезли свои творческие работы на фестиваль «Тайны горы Крестовой». Спектакли прошли не только на живописных склонах, но и в Верхней Губахе — заброшенном шахтерском городе-призраке, а также на горнолыжном курорте.
В основе фестиваля (впервые его провели в 2012 году, и с тех пор он считается визитной карточкой Пермского края) необычная идея — перенести пространство театра на лоно природы: зрители располагаются на скалах и траве. Сюжеты постановок разворачиваются на фоне потрясающей панорамы долины реки Косьвы. Особую атмосферу создает закат, переходящий в звездную ночь.
Разгадывать «Тайны горы Крестовой» гости начали вместе с Пермским академическим Театром-Театром, который представил мюзикл «Винил». Актеры отправились в рок-н-ролльное путешествие по выдуманной стране, местами забавной, а в чем-то нелепой. Действие происходит в городе, где все живут музыкой и поют, но поют то, что принято. И вдруг среди звуков парадных маршей рождаются другие мелодии — яркие, притягательные… Герои спектакля — стиляги, похожие на персонажей известного отечественного фильма. Ребята любят джаз и хотят сыграть на международном фестивале, однако сталкиваются со стереотипами общества и даже попадают в тюрьму. Конец у «Винила» счастливый — финальная композиция посвящена триумфальному выступлению перед многотысячной аудиторией. Кстати, в 2020 году постановка завоевала пять премий «Золотая маска», в том числе за «Лучший музыкальный спектакль».
Еще один мюзикл «Музыка жизни: первый концерт» на материале хитов группы Queen -вдохновляющая история о подростке, который борется с тяжелым заболеванием. Она рассказывает о любви и мечте, помогающих найти причины, чтобы жить. Мюзикл — часть проекта «Музыка жизни» благотворительного фонда «Берегиня», его цель — подарить людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, уверенность в своих силах.
Необычной локацией для событий мини-спектакля стала обзорная башня на вершине горнолыжного курорта, где показали «Полет в небеса», созданный Александром Висловым. На 17 минут — именно столько требуется на подъем и спуск с башни — зрители окунулись в мир произведений Даниила Хармса.
ТЮЗ имени А. А. Брянцева (Санкт-Петербург) собрал маленьких театралов в Верхней Губахе, чтобы поведать историю бегемотихи по кличке Красавица, пережившей блокаду Ленинграда. А любителей современной хореографии привлек танцевальный баттл, в котором соревновались актеры из Челябинска и Пермского Театра-Театра.
— В процессе подготовки фестиваля возникло немало непредвиденных обстоятельств, — рассказала его директор Любовь Зайцева. — Так, одной из площадок должен был стать берег реки Косьвы. Но за день до открытия эта территория была затоплена. Пришлось срочно искать новую «живую» сцену. Рада, что гостей не испугали затяжные дожди, — фестиваль посетили более 10 тысяч человек.