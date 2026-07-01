Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские яхтсмены завоевали золото и бронзу на всероссийской «Поволжской регате»

Золото в классе «Зум 8» завоевал Денис Анисимов, а бронзовым призером в классе «Оптимист» стал Артемий Гаврилов.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские спортсмены успешно завершили выступление на всероссийских соревнованиях «Поволжская регата 2026», которые проходили в Тольятти с 25 июня по 1 июля. На базе яхт-клуба «Остров сокровищ» наши ребята продемонстрировали высокий класс мастерства, завоевав золотую и бронзовую медали. Об этом корреспонденту КП-Воронеж сообщили президент областной Федерации парусного спорта Николай Фролихин 1 июля.

Золото в классе «Зум 8» завоевал Денис Анисимов (тренеры И. М. Санников и М. В. Лебедев). В классе «Оптимист» среди младших юношей бронзовым призером стал Артемий Гаврилов (тренеры И. М. Санников и А. М. Винокурова).

Сама «Поволжская регата» в этом году стала одним из самых масштабных событий в парусном спорте России, собрав участников в десятках различных классов судов.

Напомним, ранее в Воронеже открыли летний парусный сезон регатой в честь Дня России, а 19 июня стартовал XX юбилейный «Кубок Черноземья» по парусному спорту памяти воронежского яхтсмена Олега Рязанцева.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше