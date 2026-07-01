Воронежские яхтсмены завоевали золото и бронзу на всероссийской «Поволжской регате»

Золото в классе «Зум 8» завоевал Денис Анисимов (тренеры И. М. Санников и М. В. Лебедев). В классе «Оптимист» среди младших юношей бронзовым призером стал Артемий Гаврилов (тренеры И. М. Санников и А. М. Винокурова).