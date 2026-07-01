Жителям Воронежа напомнили, где найти временные укрытия на случай атаки ВСУ

Региональные власти напомнили жителям Воронежа, что при сигнале тревоги в качестве временных укрытий могут использоваться подвальные помещения многоквартирных домов, определённые органами местного самоуправления. Информация о месте нахождения защитных сооружений города размещена на сервисе «Яндекс. Карты». Найти их можно по запросу «Временное укрытие».
За содержанием подвальных помещений в многоквартирных домах следит Государственная жилищная инспекция Воронежской области. Специалисты контролируют, чтобы в подвалы был ограничен доступ посторонних лиц, отсутствовали подтопления, захламление и загрязнение, а также проверяют наличие освещения и отсутствие загромождений.
В случае, если подвал-укрытие находится в плохом состоянии, жители могут направить обращение в Госжилинспекцию региона. После этого будет организована проверка и приняты все необходимые меры.
Подать обращение можно лично по адресу: Воронеж, улица Кирова, 6а, кабинет 406, а также через ГИС ЖКХ, Платформу обратной связи или мобильное приложение «Госуслуги. Дом».
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что теперь при объявлении ракетной атаки на территории региона тревожные сирены звучат дважды. Такое указание дал губернатор Александр Гусев.