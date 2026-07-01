150 детей из многодетных семей побывали на семейном празднике в КУПНО

Напомним, с 2025 года в России действует нацпроект «Семья», который объединяет направления, ранее входившие в нацпроекты «Демография» и «Культура». Он включает меры поддержки семей, проекты для старшего поколения, программы по охране материнства и детства, а также инициативы в сфере культуры и семейных ценностей.