150 детей из многодетных семей побывали на семейном празднике в КУПНО

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) прошел большой семейный праздник для 150 детей из многодетных семей региона, а также участниц программы «Женское лидерство. Многодетные мамы».
Организаторами мероприятия выступили Нижегородская региональная общественная организация «Лига молодежного самоуправления» и региональное отделение движения «Волонтеры Победы» при поддержке правительства Нижегородской области. Праздник провели в рамках задач нацпроекта «Семья».
Для детей подготовили разнообразную программу: мастер-классы по росписи пряников и матрешек, рисование, игру с мягкими кубиками, шоу гигантских мыльных пузырей и дискотеку. Организаторы постарались, чтобы каждый ребенок нашел занятие по интересам, а семьи смогли провести время вместе в теплой атмосфере.
Руководитель НРОО «Лига молодежного самоуправления» Мария Самоделкина отметила, что главной задачей было создать настоящий семейный праздник, который подарит детям яркие эмоции, а родителям — чувство поддержки. По ее словам, счастливые улыбки детей стали главным результатом совместной работы.
Напомним, с 2025 года в России действует нацпроект «Семья», который объединяет направления, ранее входившие в нацпроекты «Демография» и «Культура». Он включает меры поддержки семей, проекты для старшего поколения, программы по охране материнства и детства, а также инициативы в сфере культуры и семейных ценностей.
Ранее сообщалось, что Единое пособие многодетным пересчитали в Нижегородской области.