Евгений Люлин призвал нижегородцев участвовать в программе «Вам решать!»

Спикер регионального парламента сообщил, что в его родном Дзержинске в этом году будет выполнено 13 проектов. За них проголосовали более 20 тысяч жителей. В 2026 году планируется обновить несколько площадок детских садов и школ, построить мемориальный комплекс в честь героев-выпускников школы № 2, открыть универсальную спортплощадку и беговую дорожку, а также отремонтировать участки дорог и установить уличное освещение. На эти цели направят 37,5 млн рублей, или примерно по 3 млн рублей на объект.