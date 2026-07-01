Евгений Люлин призвал нижегородцев участвовать в программе «Вам решать!»

Евгений Люлин призвал нижегородцев активнее участвовать в программе «Вам решать!». Председатель Законодательного Собрания напомнил, что с 1 июля по 1 сентября 2026 года жители региона могут подать свои инициативы на портале GOLOSZA.RU.
По словам Люлина, новый сезон проекта уже стартовал, и это возможность для тех, у кого есть полезные идеи для своего двора, улицы, школы или города. Он отметил, что за 13 лет нижегородцы сами определяют, на какие общественные нужды направить бюджетные средства, а всего в регионе уже реализовано 5,5 тысячи народных инициатив.
Спикер регионального парламента сообщил, что в его родном Дзержинске в этом году будет выполнено 13 проектов. За них проголосовали более 20 тысяч жителей. В 2026 году планируется обновить несколько площадок детских садов и школ, построить мемориальный комплекс в честь героев-выпускников школы № 2, открыть универсальную спортплощадку и беговую дорожку, а также отремонтировать участки дорог и установить уличное освещение. На эти цели направят 37,5 млн рублей, или примерно по 3 млн рублей на объект.
Люлин подчеркнул, что с 2013 года в Дзержинске уже реализовано более сотни народных инициатив, которые сделали город удобнее и комфортнее. Он призвал жителей не останавливаться на достигнутом и активно включаться в проект. По его словам, при необходимости инициативным группам готовы помочь с консультациями и советом.
Ранее сообщалось, что проект «Вам решать!» стартовал в Нижегородской области.