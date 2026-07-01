В Калининграде впервые пройдет фестиваль военных духовых оркестров

Фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики», посвященный 80-летию Калининградской области, состоится со 2 по 5 июля в региональной столице в поддержку задач национального проекта «Семья». В нем примут участие лучшие военные оркестры из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе правительстве региона.
В числе участников фестиваля — Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, 23 военный оркестр Ленинградского военного округа, почетного караула и 21 военный оркестр Московского военного округа. Самый западный регион России представляет Военный оркестр штаба Балтийского флота. За четыре дня фестиваля в Гвардейске, Правдинске, Советске, Черняховске, Балтийске, Светлогорске, Калининграде, Светлом будет проведено 8 концертов.
«Для нас большая честь принимать в самом западном регионе России столь представительный состав лучших военных музыкальных коллективов страны. Я уверен, что звуки духовых инструментов лучших военных музыкантов России станут прекрасным аккомпанементом юбилейным дням нашего региона и оставят яркий след в сердцах слушателей», — сказал директор Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова Виктор Бобков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.