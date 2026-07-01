Пассажиропоток в Азово-Донском бассейне достиг 54,8 тысячи человек

Грузоперевозки в Азово-Донском бассейне по итогам навигации 2026 года достигли 1,6 млн т — на 29,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта по состоянию на 1 июля 2026 года.
На сухие грузы пришлось 64,8% от общего объёма — 1,04 млн т. Из них зерно составило 678 тыс. т, щебень — 241 тыс. т. Доля нефтепродуктов — 35,2%, или 569 тыс. т.
Транзитные перевозки выросли на 33,9%, достигнув 1,2 млн т. Количество судозаходов увеличилось на 35% — до 1,7 тыс. единиц. Судопоток транзитного флота составил 779 единиц (5,1%).
За навигацию 2026 года водным транспортом воспользовались 54,8 тыс. пассажиров — 86,8% к уровню прошлого года. На экскурсионно-прогулочных маршрутах перевезли 10 тыс. человек (91,2%), на туристских — 2,9 тыс. человек (23,3%), на регулярных — 6,7 тыс. человек (596,9%), на паромном сообщении — 35,2 тыс. человек (64,5% к 2025 году).