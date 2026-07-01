Пассажиропоток в Азово-Донском бассейне достиг 54,8 тысячи человек

За навигацию 2026 года водным транспортом воспользовались 54,8 тыс. пассажиров — 86,8% к уровню прошлого года. На экскурсионно-прогулочных маршрутах перевезли 10 тыс. человек (91,2%), на туристских — 2,9 тыс. человек (23,3%), на регулярных — 6,7 тыс. человек (596,9%), на паромном сообщении — 35,2 тыс. человек (64,5% к 2025 году).