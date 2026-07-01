Экспорт гороха из Татарстана в Китай увеличился в 3,5 раза в этом году

В Китае горох используется в основном для производства вермишели, клетчатки и горохового белка, а также все чаще становится заменителем соевых бобов в кормовых добавках. В Татарстане продолжается увеличение посевных площадей и урожайности гороха, которая в 2025 году возросла на 73% — до 27,8 центнера с гектара. Местные сорта отличаются сбалансированным составом и повышенным содержанием протеина в кормовых вариантах.