Экспорт гороха из Татарстана в Китай увеличился в 3,5 раза в этом году

Татарстан в начале 2026 года значительно увеличил экспорт сушеного продовольственного гороха в Китай, увеличив объем поставок в 3,5 раза, сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Поддержка отечественных компаний осуществляется в том числе по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
По данным республиканского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, экспорт достиг 12,2 тысячи тонн, что превышает 3,58 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года. Очередная партия продукции весом 1,6 тысячи тонн на экспорт была проверена 17 июня.
В Китае горох используется в основном для производства вермишели, клетчатки и горохового белка, а также все чаще становится заменителем соевых бобов в кормовых добавках. В Татарстане продолжается увеличение посевных площадей и урожайности гороха, которая в 2025 году возросла на 73% — до 27,8 центнера с гектара. Местные сорта отличаются сбалансированным составом и повышенным содержанием протеина в кормовых вариантах.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.