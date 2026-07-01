Школьники и студенты решат реальные бизнес-задачи на конкурсе AI Challenge

Участники будут соревноваться в трех треках в зависимости от уровня владения цифровыми навыками и ИИ: «Начинающие», «Школьники» и «Студенты». Работать над решениями можно индивидуально или в команде от 2 до 4 человек. В индивидуальном формате участники сфокусируются на задачах машинного обучения, командам предстоит доработать решение до прототипа продукта.