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Капремонт проспекта Фрунзе в Ярославле полностью завершится в этом году

Работы ведут на участке от улицы Светлой до Костромского шоссе.

Масштабное обновление проспекта Фрунзе в Ярославле завершится в этом году. Работы на объекте проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в организационно-информационной службе городской мэрии.

Ремонт осуществляется на участке проспекта Фрунзе от улицы Светлой до Костромского шоссе. На данный момент там идут работы и на тротуарах, и на дублерах. Далее специалисты приступят к ремонту на основной проезжей части на дублерах. Замена асфальтового покрытия на участке от Костромского шоссе до улицы Марголина была выполнена в прошлом году. В этом сезоне специалисты завершат обновление дорожного полотна проспекта Фрунзе от улицы Марголина до улицы Светлой.

В рамках комплекса работ сотрудники подрядной организации выполнят в том числе ремонт колодцев и замену люков, нанесут разметку и проведут обустройство плиточного покрытия пешеходных зон.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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