Капремонт проспекта Фрунзе в Ярославле полностью завершится в этом году

Ремонт осуществляется на участке проспекта Фрунзе от улицы Светлой до Костромского шоссе. На данный момент там идут работы и на тротуарах, и на дублерах. Далее специалисты приступят к ремонту на основной проезжей части на дублерах. Замена асфальтового покрытия на участке от Костромского шоссе до улицы Марголина была выполнена в прошлом году. В этом сезоне специалисты завершат обновление дорожного полотна проспекта Фрунзе от улицы Марголина до улицы Светлой.