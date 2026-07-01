Сотрудники УФНС отмечают профессиональный праздник в Волгограде

— Эффективная работа налоговых органов обеспечивает устойчивое поступление налоговых доходов в бюджеты всех уровней и вносит существенный вклад в укрепление экономической стабильности нашей страны, — отметил руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов. — Высокий профессионализм и ответственность сотрудников, их умение находить оптимальные решения в сложных ситуациях позволяют ежедневно успешно выполнять важные задачи, стоящие перед нашей службой и двигаться вперед, достигать высоких показателей деятельности.