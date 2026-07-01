За год почти 18 тысяч нижегородских семей получили «родительский доход»

Программа стартовала 1 июля 2025 года в рамках объявленного губернатором Пятилетия семьи. РОД, или региональный семейный капитал, предоставляется семьям на каждого ребенка, родившегося или усыновленного. Доход можно получать ежемесячно (при рождении первенца — 10 тыс. руб. в течение трех лет, второго ребенка — 22,2 тыс. руб., третьего и последующих — 30 тыс. руб.), целевыми выплатами (от 500 тыс. до 1 млн руб.) либо в их комбинации.