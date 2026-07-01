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За год почти 18 тысяч нижегородских семей получили «родительский доход»

Правительство Нижегородской области выдало около 17,7 тыс. свидетельств на получение так называемого родительского основного дохода (РОД) — материальной поддержки в рамках программы «Основа — нижегородский проект жизни», призванной стимулировать рождаемость в регионе.

Источник: Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области выдало около 17,7 тыс. свидетельств на получение так называемого родительского основного дохода (РОД) — материальной поддержки в рамках программы «Основа — нижегородский проект жизни», призванной стимулировать рождаемость в регионе.

Программа стартовала 1 июля 2025 года в рамках объявленного губернатором Пятилетия семьи. РОД, или региональный семейный капитал, предоставляется семьям на каждого ребенка, родившегося или усыновленного. Доход можно получать ежемесячно (при рождении первенца — 10 тыс. руб. в течение трех лет, второго ребенка — 22,2 тыс. руб., третьего и последующих — 30 тыс. руб.), целевыми выплатами (от 500 тыс. до 1 млн руб.) либо в их комбинации.

По данным регионального министерства социального развития и семейной политики, нижегородские родители чаще выбирают ежемесячные выплаты: семьи со вторым ребенком — в 59,3% случаев, с третьим ребенком — в 67,6%, с четвертым и последующими детьми — в 73,3%.

С запуском этих и других мер поддержки в правительстве связывают рост суммарного коэффициента рождаемости (СКР). По итогам мая 2026 года показатель достиг отметки 1,329, с июня 2025 года прирост составил 5,5%. СКР третьих и последующих детей с июня 2025 года вырос на 12,1%.