В метро Алматы ввели ограничения: что важно знать

В распространенной информации сказано, что в соответствии с приказом № 519-n от 23.06.2026 «О введении ограничений на перевозку отдельных средств передвижения в метрополитене города Алматы», в целях обеспечения безопасности пассажиров и работников метрополитена, а также повышения уровня транспортной и пожарной безопасности, запрещается провоз и пронос в подвижной состав метрополитена: