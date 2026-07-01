В метро Алматы ввели ограничения: что важно знать

В распространенной информации сказано, что в соответствии с приказом № 519-n от 23.06.2026 «О введении ограничений на перевозку отдельных средств передвижения в метрополитене города Алматы», в целях обеспечения безопасности пассажиров и работников метрополитена, а также повышения уровня транспортной и пожарной безопасности, запрещается провоз и пронос в подвижной состав метрополитена:
электровелосипедов; электросамокатов; велосипедов (за исключением детских); роликовых досок (скейтбордов); электромоноколес (моноциклов) и иных аналогичных средств передвижения.
Ограничение не распространяется на:
складные неэлектрические велосипеды в чехле; складные неэлектрические средства передвижения в чехле;детские коляски; инвалидные кресла-коляски.
«Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям и соблюдать установленные правила пользования метрополитеном», — обратились к горожанам в метрополитене.
Новые ограничения вступили в силу.
С 1 июля 2026 года в Казахстане вступили в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов.