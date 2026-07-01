В Пермском крае остановилось строительство очистных за полмиллиарда

В Карагайском муниципальном округе остановился проект по строительству канализационных очистных сооружений (КОС). Причина в том, что подрядная организация в одностороннем порядке расторгла контракт с местными властями.
«Выполнение работ по строительству очистных сооружений, отвечающих требованиям действующего законодательства и стандартам качества на основании предоставленной [заказчиком] технической документации, не предоставляется возможным», — сообщил директор компании Виктор Ярыгин.
Подрядчик уверяет, что в переданной ему технической документации было множество ошибок. К примеру, материалы не учитывали создание резервной линии для производственных стоков, в тексте не оказалось расчетов, которые бы доказывали работоспособность предложенной технологии.
«Проект не предусматривает доочистку от растворенных нитратов, аммония и БПК (биохимическое потребление кислорода). Песчаный фильтр удаляет только взвешенные вещества и частично фосфаты. Это делается невозможным достижение ПДК (предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества) для водоема рыбохозяйственного назначения», — говорит директор предприятия.
Об этих недочетах фирма сообщила заказчику и в компанию, которая подготовила проектную документацию. Однако, по информации Ярыгина, другая организация на контакт не пошла, отказавшись устранять недостатки. Тогда подрядчик решил отказаться от контракта.
Отметим, компания получила крупный заказ — цена контракта составляет 485 миллионов рублей — весной 2026 года. Закончить работы требовалось до осени 2027 года. Деньги брались из нескольких источников: федеральной, краевого и местного бюджетов, также было предусмотрено внебюджетное финансирование. «РГ» направила запрос в администрацию муниципального округа, комментарий ожидается.