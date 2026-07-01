Волгоградская область отправила 64 тонны кормов для животных в Таджикистан

С 18 по 20 июня специалисты Россельхознадзора проконтролировали 64 тонны премиксов — это специальные кормовые смеси для животных. Всю продукцию проверили в аккредитованных лабораториях. Исследования показали, что добавки полностью соответствуют стандартам качества и безопасности, которые действуют в Таджикистане.