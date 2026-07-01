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В Красноярском крае открыто более 7 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей

По данным экспертов российской рекрутинговой платформы, за май и июнь в Красноярском крае было открыто и обновлено более 7 тысяч.

По данным экспертов российской рекрутинговой платформы, за май и июнь в Красноярском крае было открыто и обновлено более 7 тысяч вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тысяч рублей. Из них 80% приходится на вакансии с вахтовым методом работы, это один из самых высоких показателей среди сибирских регионов. Наиболее активно вакансии с высокой зарплатой размещают компании из отраслей строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования (12%), перевозок, логистики, а также услуги для бизнеса (по 4%). Среди специалистов, которым чаще всего предлагают такой уровень дохода, преобладают представители рабочих профессий. Отметим, что наличие образования далеко не всегда выступает обязательным требованием для таких позиций: в 80% случаев компании либо не требуют диплома, либо не указывают его как ключевое условие.