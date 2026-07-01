Москвичей предупредили о новых мошеннических схемах в онлайн-торговле

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мошенники придумывают новые схемы обмана в онлайн-торговле, так, они подделывают сайты и пытаются получить доступ к банковским картам покупателей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«Онлайн-торговля прочно вошла в повседневную жизнь современного человека: одежда, техника, продукты, ювелирные изделия, автомобили и даже недвижимость — все это можно заказать в несколько кликов. Однако вместе с удобством растут и риски. Мошенники придумывают новые схемы обмана, подделывают сайты и пытаются получить доступ к банковским картам покупателей», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что мошенники часто манипулируют покупателями, желающими получить товар быстрее или с дополнительной скидкой, поэтому пытаются увести общение в сторонние мессенджеры, где они предлагают перевести деньги напрямую по номеру карты или телефона, либо присылают фишинговые ссылки на фейковые формы оплаты.
«Стоит также остерегаться слишком заниженных цен: чересчур выгодное предложение чаще всего оказывается классической уловкой мошенников для привлечения внимания. Кроме того, не следует отправлять стороннему продавцу предоплату, если нет уверенности в его порядочности, а перед покупкой полезно проверить отзывы о магазине через поисковые системы», — добавляется в сообщении.
Уточняется, что если товары приобретаются внутри крупных торговых платформ, алгоритм действий меняется. Здесь не нужно самостоятельно искать юридические данные — для защиты пользователей уже существует ряд инструментов, встроенных в площадку.
«Эксперты проекта “Перезвони сам” подчеркивают: никогда и никому нельзя передавать свои пароли, одноразовые коды и данные карт, даже если собеседник представляется службой поддержки маркетплейса. Не рекомендуется переходить по ссылкам из подозрительных писем и мессенджеров — маркетплейсы не устраивают закрытых распродаж и не отправляют ссылки на оплату в личные сообщения», — отмечается в сообщении.