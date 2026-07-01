Москвичей предупредили о новых мошеннических схемах в онлайн-торговле

«Стоит также остерегаться слишком заниженных цен: чересчур выгодное предложение чаще всего оказывается классической уловкой мошенников для привлечения внимания. Кроме того, не следует отправлять стороннему продавцу предоплату, если нет уверенности в его порядочности, а перед покупкой полезно проверить отзывы о магазине через поисковые системы», — добавляется в сообщении.