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Москвичей предупредили о новых мошеннических схемах в онлайн-торговле

Власти Москвы предупредили о новых схемах обмана в онлайн-торговле.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мошенники придумывают новые схемы обмана в онлайн-торговле, так, они подделывают сайты и пытаются получить доступ к банковским картам покупателей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Онлайн-торговля прочно вошла в повседневную жизнь современного человека: одежда, техника, продукты, ювелирные изделия, автомобили и даже недвижимость — все это можно заказать в несколько кликов. Однако вместе с удобством растут и риски. Мошенники придумывают новые схемы обмана, подделывают сайты и пытаются получить доступ к банковским картам покупателей», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что мошенники часто манипулируют покупателями, желающими получить товар быстрее или с дополнительной скидкой, поэтому пытаются увести общение в сторонние мессенджеры, где они предлагают перевести деньги напрямую по номеру карты или телефона, либо присылают фишинговые ссылки на фейковые формы оплаты.

«Стоит также остерегаться слишком заниженных цен: чересчур выгодное предложение чаще всего оказывается классической уловкой мошенников для привлечения внимания. Кроме того, не следует отправлять стороннему продавцу предоплату, если нет уверенности в его порядочности, а перед покупкой полезно проверить отзывы о магазине через поисковые системы», — добавляется в сообщении.

Уточняется, что если товары приобретаются внутри крупных торговых платформ, алгоритм действий меняется. Здесь не нужно самостоятельно искать юридические данные — для защиты пользователей уже существует ряд инструментов, встроенных в площадку.

«Эксперты проекта “Перезвони сам” подчеркивают: никогда и никому нельзя передавать свои пароли, одноразовые коды и данные карт, даже если собеседник представляется службой поддержки маркетплейса. Не рекомендуется переходить по ссылкам из подозрительных писем и мессенджеров — маркетплейсы не устраивают закрытых распродаж и не отправляют ссылки на оплату в личные сообщения», — отмечается в сообщении.