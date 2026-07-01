В Перми продолжаются работы по ликвидации последствий мощного ливня

По словам главы города, до конца дня подрядчики должны привести территорию в порядок и открыть проход для жителей. В течение ближайших двух недель планируется восстановить склон. Кроме того, специалисты выяснят причины скопления воды и изменят направление ее отвода, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.