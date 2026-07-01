Нижегородскую телебашню украсит подсветка к 90-летию Госавтоинспекции

Нижегородскую телебашню к 90-летию Госавтоинспекции украсят элементами дорожной разметки. Тематическая архитектурно-художественная подсветка будет работать на телебашне в Нижнем Новгороде с 1 по 3 июля, сообщили в Нижегородском филиале РТРС.
Иллюминацию включат в юбилейную дату — 3 июля, а также 1 и 2 июля с 21:30 до 22:00. На гранях 196-метровой телебашни появятся динамические видеокомпозиции, напоминающие «зебру» пешеходного перехода и «вафельницу» — разметку на перекрестках в виде желтых диагональных линий.
Кроме того, световое панно башни будет поочередно окрашиваться в синий и красный цвета, которые повторяют оттенки проблескового маячка автомобиля Госавтоинспекции. На медиафасаде также запустят бегущую строку с юбилейной символикой и фразой: «Госавтоинспекции — 90 лет».
Датой образования Госавтоинспекции считается 3 июля 1936 года. Сегодня это подразделение МВД России, которое осуществляет надзор в сфере безопасности дорожного движения и выполняет специальные разрешительные функции.
Ранее сообщалось, что символика фестиваля «День молодежи — 2026» украсит нижегородскую телебашню.