Нижегородскую телебашню украсит подсветка к 90-летию Госавтоинспекции

Иллюминацию включат в юбилейную дату — 3 июля, а также 1 и 2 июля с 21:30 до 22:00. На гранях 196-метровой телебашни появятся динамические видеокомпозиции, напоминающие «зебру» пешеходного перехода и «вафельницу» — разметку на перекрестках в виде желтых диагональных линий.