Россельхознадзор выдал три предписания за свалки ТБО на сельхозземлях в Нижегородской области

Россельхознадзор выдал три предписания арендатору сельхозземель в Нижегородской области за захламление участков твердыми бытовыми отходами, сообщили в ведомстве. Нарушения выявили 1 июля 2026 года по итогам мониторинга безопасности, сообщили в управлении ведомства по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.