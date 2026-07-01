Россельхознадзор выдал три предписания за свалки ТБО на сельхозземлях в Нижегородской области

Россельхознадзор выдал три предписания арендатору сельхозземель в Нижегородской области за захламление участков твердыми бытовыми отходами, сообщили в ведомстве. Нарушения выявили 1 июля 2026 года по итогам мониторинга безопасности, сообщили в управлении ведомства по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
Предписания об устранении нарушений направлены ООО «Новая Эра» по трем земельным участкам общей площадью более 20 гектаров. На каждом из них обнаружили несанкционированные свалки ТБО, общая площадь которых составила 5100 квадратных метров.
Кроме того, специалисты установили, что участки частично не введены в сельскохозяйственный оборот и не используются по назначению. Земли расположены в районе деревни Бубенки Княгининского муниципального округа.
Нарушителю предложено очистить территорию от мусора и привести использование арендованных земель в соответствие с видом разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обязал колхоз убрать свалку и очистить 20,9 га в Пильнинском районе.