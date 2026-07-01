Почти 100 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения заменят в Нижнем Новгороде в этом году

В частности, на улице Маслякова, где запланированы масштабные изменения, «Объединенный коммунальный оператор» уже меняет коммуникации. Затем начнется капитальный ремонт самой дороги. Он затронет участо от площади Горького до Похвалинского съезда и включит в себя расширение полотна до 3−4 поло, а также замену тротуаров и освещения.