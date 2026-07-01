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Почти 100 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения заменят в Нижнем Новгороде в этом году

Уже отремонтирован 21 км тепловых сетей.

Источник: Время

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил выполнение дорожных работ. Об этом глава города сообщил в своем макс-канале.

В частности, на улице Маслякова, где запланированы масштабные изменения, «Объединенный коммунальный оператор» уже меняет коммуникации. Затем начнется капитальный ремонт самой дороги. Он затронет участо от площади Горького до Похвалинского съезда и включит в себя расширение полотна до 3−4 поло, а также замену тротуаров и освещения.

От улицы Ильинской до площади Горького, как отметил Шалабаев, «ОКО» переложит полкилометра труб теплоснабжения и водоснабжения. Подрядчик планирует завершить работы к осени.

Всего в этом году запланирована замена почти 100 километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Уже отремонтирован 21 километр тепловых сетей и почти 7 километров сетей водоводов и канализации. В центре города заменены теплосети под улицей Ванеева и завершен ремонт на Звездинке, 24.

«Возвращаясь к ремонту дорог. Скоро начнется сдача первых готовых объектов, а также в ближайшее время запланирована замена деформационных швов на метромосту», — подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, что более 400 метров теплосетей заменят на улице Славянской в Нижнем Новгороде к отопительному сезону.