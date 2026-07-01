В Покровском оборудуют светофорами несколько пешеходных переходов

Пешеходный переход на перекрестке улиц Линейной и Абытаевской оборудуют светофорным регулированием уже в этом году. Финансирование на эти работы предусмотрено. Также перенесут пешеходные переходы вдоль улицы Караульной через улицы Чернышевского и Линейную. Их расположат так, чтобы людям было удобнее переходить дорогу, и установят там светофоры.