В Покровском оборудуют светофорами несколько пешеходных переходов

В микрорайоне Покровский в Красноярске несколько пешеходных переходов оборудуют светофорами. Об этом сообщили в администрации города.
С такой просьбой жители Центрального района обратились на открытой встрече с главой Красноярска Сергеем Верещагиным. По их словам, на отдельных участках автомобилисты редко пропускают пешеходов. Специалисты рассмотрели обращения и приняли ряд решений.
Пешеходный переход на перекрестке улиц Линейной и Абытаевской оборудуют светофорным регулированием уже в этом году. Финансирование на эти работы предусмотрено. Также перенесут пешеходные переходы вдоль улицы Караульной через улицы Чернышевского и Линейную. Их расположат так, чтобы людям было удобнее переходить дорогу, и установят там светофоры.
Эти работы планируют провести в следующем году. Сейчас для них разрабатывают необходимую документацию.