Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Покровском оборудуют светофорами несколько пешеходных переходов

В микрорайоне Покровский в Красноярске несколько пешеходных переходов оборудуют светофорами.

В микрорайоне Покровский в Красноярске несколько пешеходных переходов оборудуют светофорами. Об этом сообщили в администрации города.

С такой просьбой жители Центрального района обратились на открытой встрече с главой Красноярска Сергеем Верещагиным. По их словам, на отдельных участках автомобилисты редко пропускают пешеходов. Специалисты рассмотрели обращения и приняли ряд решений.

Пешеходный переход на перекрестке улиц Линейной и Абытаевской оборудуют светофорным регулированием уже в этом году. Финансирование на эти работы предусмотрено. Также перенесут пешеходные переходы вдоль улицы Караульной через улицы Чернышевского и Линейную. Их расположат так, чтобы людям было удобнее переходить дорогу, и установят там светофоры.

Эти работы планируют провести в следующем году. Сейчас для них разрабатывают необходимую документацию.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше