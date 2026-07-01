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Проект оперного театра на Гребном канале все еще дорабатывается

За концепцию театра отвечает архитектурное бюро «СПИЧ».

Источник: Нижегородская правда

Специалисты продолжают дорабатывать концепцию нового оперного театра, который появится на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на АНО «Центр 800».

Напомним, что новый оперный театр планируют построить на набережной напротив улицы Красная Слобода, рядом с вертолетной площадкой, вместе с гостиничным комплексом. Проектирование планировали завершить уже весной этого года, а строительство окончить к 2029 году. Однако сроки сдвинулись.

Концепцию театра разрабатывает архитектурное бюро «СПИЧ» по заказу АНО «Центр 800». В 2024 году стоимость проекта оценивалась в 1,5 млрд рублей, но сейчас точные цифры неизвестны.

Идея строительства нового оперного театра впервые обсуждалась еще в 2006 году. Тогда ее не реализовали из-за сложной экономической ситуации. Сначала планировалось разместить театр в парке Пушкина, однако сами нижегородцы и депутаты выступили против этого. К проекту вернулись только в 2019 году.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Пакгаузах открылась выставка «Легендарные гастроли — 1896».