Проект оперного театра на Гребном канале все еще дорабатывается

Идея строительства нового оперного театра впервые обсуждалась еще в 2006 году. Тогда ее не реализовали из-за сложной экономической ситуации. Сначала планировалось разместить театр в парке Пушкина, однако сами нижегородцы и депутаты выступили против этого. К проекту вернулись только в 2019 году.