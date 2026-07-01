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В Канске предприятие заплатит крупный штраф за загрязнение воздуха

В Канске по иску прокуратуры с коммерческой организации взыскан миллион рублей за загрязнение атмосферы.

Источник: Комсомольская правда

В Канске лесоперерабатывающее предприятие «Восток» заплатит миллион рублей за загрязнение воздуха. По версии прокуратуры Красноярского края, компания круглосуточно эксплуатировала угольную котельную — именно через ее трубу в атмосферу попадали вредные вещества.

Проверили предприятие еще в 2023 году. Тогда лабораторные исследования показали, что содержание диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы превышало установленные нормативы в несколько раз.

В итоге надзорное ведомство обратилось в суд. Компания признала требования прокурора.

Исполнение решения суда — на контроле сотрудников правоохранительных органов.