Структура «Газпрома» взыскала с воронежского КБХА еще 58 млн рублей

Две недели назад «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд встал на сторону структуры «Газпрома» в еще одном споре с КБХА. «Газпром» взыскал с предприятия 15,4 млн руб. Всего с начала года структура «Газпрома» подала к КБХА 12 исков, включая последний. В январе были зарегистрированы четыре заявления на общую сумму 63,5 млн руб., в феврале — еще три на 87,3 млн руб., в апреле — четыре на 196,6 млн руб. Весной суд уже удовлетворил два иска газовой компании на 4,8 млн руб. и 11,2 млн руб., а также два других — на 2,6 млн руб. и 44,9 млн руб.