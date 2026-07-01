Детский сад в селе Старый Черек Кабардино-Балкарии откроют в 2027 году

Открытие нового детского сада в селе Старый Черек Урванского района Кабардино-Балкарской Республики запланировано на 2027 год. Учреждение возводится по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве науки и просвещения КБР.
Двухэтажное учреждение сможет принять 100 детей. В настоящее время специалисты завершают кладку стен первого этажа. Далее начнется установка перекрытия между этажами, а следом — возведение стен второго этажа. Проведена гидроизоляция фундамента здания и засыпка щебнем, а также завершено строительство лестниц на входах в здание.
Проект предусматривает создание групповых помещений, музыкального и спортивного залов, современного пищеблока и медпункта. Также планируется благоустроить территорию вокруг здания — там появятся игровые и спортивные площадки, клумбы и зеленые насаждения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.