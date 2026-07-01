Минздрав: В Калининграде 71-летняя пенсионерка спасла выпавшего из окна четвёртого этажа ребёнка

В Калининграде 71-летняя женщина спасла выпавшего из окна двухлетнего ребёнка. Происшествие случилось днём 30 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.
Мальчик выпал из окна четвёртого этажа в доме на улице Тургенева. Местная жительница поймала ребёнка и смягчила его падение.
Мальчика, у которого не было видимых внешних травм, доставили в Детскую областную больницу. Ему проводят дополнительное обследование, в том числе компьютерную томографию. По словам лечащего врача, состояние ребёнка стабильное, его жизни ничего не угрожает, — рассказали в Минздраве.
Женщина получила травмы, её госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. Сейчас пациентка проходит лечение в отделении травматологии. Её состояние оценивают как удовлетворительное.