Минздрав: В Калининграде 71-летняя пенсионерка спасла выпавшего из окна четвёртого этажа ребёнка

Мальчика, у которого не было видимых внешних травм, доставили в Детскую областную больницу. Ему проводят дополнительное обследование, в том числе компьютерную томографию. По словам лечащего врача, состояние ребёнка стабильное, его жизни ничего не угрожает, — рассказали в Минздраве.