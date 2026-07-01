О романах и драмах народной артистки из «Цыгана» Клары Лучко

Клара Лучко родилась 1 июля 1925 года. И мать, и отец происходили из казачьего рода. А позже, после учёбы во ВГИКе, оглушительный успех ей принёс фильм именно на казачью тематику. Даша Шелест в исполнении недавней выпускницы получилась яркой и запоминающейся. Ещё бы: одна из первых красавиц советского кинематографа — высокая, статная, с горделивой осанкой. После выхода картины девушка проснулась знаменитой. И даже была удостоена Сталинской премии.