О романах и драмах народной артистки из «Цыгана» Клары Лучко

Сама себя она называла трижды казачкой: не только по происхождению, но и по экранным образам. Особую популярность ей принесла роль Клавдии Пухляковой в телесериале «Цыган» (1979, реж. Александр Бланк), снятом по мотивам одноимённой книги догского писателя Анатолия Калинина.
Клару Лучко поклонники по праву считали обладательницей самой красивой улыбки советского киноэкрана. Вспомнить хотя бы её колхозницу Дашу из «Кубанских казаков» (1949, реж. Иван Пырьев). Как сложилась судьба знаменитой на всю страну актрисы, читайте в материале rostov.aif.ru.
Два брака и главные роли Клары Лучко.
Клара Лучко родилась 1 июля 1925 года. И мать, и отец происходили из казачьего рода. А позже, после учёбы во ВГИКе, оглушительный успех ей принёс фильм именно на казачью тематику. Даша Шелест в исполнении недавней выпускницы получилась яркой и запоминающейся. Ещё бы: одна из первых красавиц советского кинематографа — высокая, статная, с горделивой осанкой. После выхода картины девушка проснулась знаменитой. И даже была удостоена Сталинской премии.
Но это был не только карьерный взлёт: на съёмках девушка познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Лукьяновым. Он исполнил в фильме роль Гордея Ворона — председателя колхоза, который растил Дашу как родную дочь.
Артистка была моложе своего избранника на целых 15 лет. К моменту их встречи Сергей Лукьянов был женат, воспитывал дочь. Однако между актёрами вспыхнул настолько сильный роман, что Лучко не смогла противиться чувствам: в 1950 году они поженились. В этом браке у пары родилась дочь Оксана.
Семейная жизнь продлилась 15 лет — ровно до тех пор, пока в 1965-м не оборвалась жизнь Лукьянова.
Потерю супруга Клара Степановна переживала тяжело. Но в 1969 году вновь решилась на новый брак — её избранником стал журналист и писатель Дмитрий Мамлеев. Союз оказался удачным: супруги прожили вместе целых 36 лет.
Дружба с Анатолием Калининым.
Клара снималась в разных фильмах и даже покорила своей красотой Канны. Но широкий зритель долгие годы помнил её лишь по роли Даши. Так было почти до самых 80-х, когда артистку пригласили на роль Клавдии в четырёхсерийном фильме «Цыган».
Писатель Анатолий Калини лично настоял, чтобы именно Клара Степановна воплотила экранный образ главнй героини. А сама актриса с радостью согласилась. Более того, она же помогала и с выбором Михая Волонтира на роль Будулая.
Как рассказала rostov.aif.ru дочь писателя Наталья Калинина, Анатолий Вениаминович к началу съёмок сериала был знаком с Кларой вот уже почти 20 лет, а именно — с 1962 года. Ещё тогда Клара играла Любаву в спектакле «Суровое поле» по повести Калинина. И признавалась, что просто влюбилась в его персонажей.
«Я тоже много лет дружила с Кларой, мы часто созванивались, встречались, актриса приезжала в Пухляковку, а последний раз была в гостях на 70-летие моего отца. Я запомнила её очень искренней, светлой, доброй. Она была эмоциональной женщиной, но очень отходчивой», — поделилась воспоминаниями в беседе с rostov.aif.ru Наталья Анатольевна.
Дочь писателя участвовала в создании сценария и часто присутствовала на съёмках, так что могла видеть блестящую игру Клары. Актриса восхищала всех своим умением тонко вжиться в роль. Да и это, казалось, было не так сложно, ведь в реальной жизни Лучко более 30 лет душа в душу жила со своим супругом.
«Тот самый момент, когда Клавдия ждала Будулая, стал воплощением той нежности, любви и заботы, которые может подарить только любящая женщина», — добавила дочь Калинина.
Кстати, многие поклонники отмечали схожесть имён Клары и Клавы (героиня сериала). Анатолий Калинин тоже не мог обойти стороной этот нюанс, то и дело называя в шутку давнюю занкомую Клавой. А она нисколько не обижалась! Кстати, именно после роли Клавдии Пухляковой Клара Лучко получила звание народной артистки СССР.
Клара Лучко ушла из жизни 26 марта 2005 года на 80-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похоронили актрису на Новодевичьем кладбище.