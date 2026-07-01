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Ростовская АЭС отремонтирует четвертый блок до зимних нагрузок

Четвертый энергоблок Ростовской АЭС отремонтируют до наступления пиковых зимних нагрузок. Об этом журналистам заявил директор станции Андрей Сальников. Работы начнутся в октябре 2026 года и ориентировочно займут чуть более месяца.

Четвертый энергоблок Ростовской АЭС отремонтируют до наступления пиковых зимних нагрузок. Об этом журналистам заявил директор станции Андрей Сальников. Работы начнутся в октябре 2026 года и ориентировочно займут чуть более месяца.

Подготовка к ремонту уже ведется: идет комплектация запчастями, составляются графики вывода оборудования. В текущем году на Ростовской АЭС завершили ремонт первого и второго энергоблоков.

Ростовская АЭС — крупнейшее энергетическое предприятие на юге России, расположенное в 16 км от Волгодонска. Станция обеспечивает порядка 70% производства электроэнергии в Ростовской области, после чего та поступает в Объединенную энергосистему юга России. В ее состав входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ставропольского и Краснодарского краёв, а также Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей с общей численностью населения свыше 26 млн человек.

По словам Сальникова, после сбоя в энергосистеме юга России в 2024 году ремонтные компании скорректировали временные интервалы работ. Перед АЭС теперь стоит условие: в самые жаркие и холодные периоды года функционировать всеми четырьмя блоками.