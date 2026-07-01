Ростовская АЭС отремонтирует четвертый блок до зимних нагрузок

Ростовская АЭС — крупнейшее энергетическое предприятие на юге России, расположенное в 16 км от Волгодонска. Станция обеспечивает порядка 70% производства электроэнергии в Ростовской области, после чего та поступает в Объединенную энергосистему юга России. В ее состав входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ставропольского и Краснодарского краёв, а также Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей с общей численностью населения свыше 26 млн человек.